Susanne Schnabl moderiert "Im Zentrum"-Nachfolger

Tobias Pötzelsberger steht als "Back-up" zur Verfügung.

Susanne Schnabl moderiert den "Im Zentrum"-Nachfolger. Erstmals wird das neue ORF-Diskussionsformat am Sonntag, 12. Jänner, zu sehen sein, teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus am Dienstag mit. Ein Name wie auch weitere Infos zur Gestaltung des künftigen ORF-Diskussionsflaggschiffs wurden noch nicht bekanntgegeben. Fest steht aber, dass Tobias Pötzelsberger im Anlassfall als "fixer Back-up" für Schnabl, die derzeit die ORF-Sendung "Report" moderiert, einspringt.

"Susanne Schnabl zählt zu den besten und profiliertesten Journalistinnen im ORF. Als Moderatorin steht sie für hohe Gesprächs- und Debattenkultur", wurde ORF-Sendungsteams-Chefredakteur Johannes Bruckenberger zur Entscheidung zitiert, über die zunächst die "Kleine Zeitung" berichtet hatte. Die 44-jährige gebürtige Kärntnerin moderiert seit zwölf Jahren das ORF-Innenpolitikmagazin "Report". Am 17. Dezember ist sie zum letzten Mal in dieser Funktion zu sehen. Ihre Nachfolge wurde noch nicht kommuniziert.

Schnabl freut sich auf neue Herausforderung

Sie freue sich nun "auf eine neue Herausforderung, auf ein neues Gesprächsformat, das den großen, drängenden Fragen Raum und Zeit gibt", hielt Schnabl fest. "Fragen, nachfragen, die Perspektive wechseln, den Blick weiten, was politische Entscheidungen, gesellschaftspolitische Entwicklungen für uns alle bedeuten, macht den Reiz eines guten Gesprächs aus und genau darauf freue ich mich", so die ORF-Journalistin, die zuletzt mehrfach im Rampenlicht stand. Sie moderierte heuer gemeinsam mit Alexandra Maritza Wachter die ORF-TV-Konfrontationen vor der Nationalratswahl und im Vorjahr die "Sommergespräche". Im Laufe ihrer Karriere wurde sie u.a. mit dem renommierten Robert-Hochner-Preis und dem Walther-Rode-Preis ausgezeichnet.

Mit der neuen Herausforderung für Schnabl steht "Im Zentrum" mit Moderatorin Claudia Reiterer vor dem Aus. Am 15. Dezember um 22.10 Uhr ist die Sendung auf ORF 2 und ORF ON zum letzten Mal zu sehen. Was die berufliche Zukunft für Reiterer bringt, ist offen. Sie moderierte "Im Zentrum" beinahe acht Jahre lang. Davor war sie etwa für "heute konkret", die "Pressestunde" oder auch "Hohes Haus" im Einsatz.

Neben dem "Im Zentrum"-Nachfolger ist bereits eine weitere neue Diskussionssendung angekündigt. Ein "ZiB-Talk" zu politischen Themen soll Ende März oder im April starten und unter der Woche gesendet werden. Die Moderationsentscheidung fällt erst im kommenden Jahr.