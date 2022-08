"Wir wollen jetzt den Startschuss geben für die Unterstützung der Familien", sagte Familienministerin Susanne Raab.

Wien. Am Dienstag gab Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) den "Startschuss für die Unterstützung der Familien", wie sie in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Das heißt, dass die Finanzämter morgen die Anweisungen der sogenannten Sonder-Familienbeihilfe tätigen. "Morgen werden 180 Euro pro Kind an die Familien direkt aufs Konto überwiesen", kündigte Raab an. Je nach Kreditinstitut soll das Geld in den nächsten Tagen ankommen.

Die Auszahlung passiert automatisch – die Familien müssen dafür nichts tun, so Ministerin Raab. Das Geld komme grundsätzlich mit der normalen, regulären Familienbeihilfe aufs Konto. Aber am Kontoauszug werde für die Familien erkenntlich sein, dass eben auch zusätzlich die Sonder-Familienbeihilfe mit aufs Konto gekommen ist. Da wird dann am Konto Stehen: 'Familienbeihilfe für August 2022. Ebenso der Kinderabsetzbetrag und in der dritten Zeile dann die Sonderfamilienbeihilfe Antiteuerung', erklärt die Familienministerin.

Insgesamt nimmt die Regierung 340 Millionen Euro für diese Maßnahme in die Hand, wie Raab sagt. Von dieser Sonder-Familienbeihilfe profitieren rund 1,8 Millionen Kinder in 1,1, Millionen Familien.