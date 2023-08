Reisemonat Juli: Tanken wieder deutlich teurer

Laut ÖAMTC hat sich der Liter Super vom Anfang des Monats Juli bis zum Ende um 9 Cent auf 1,64 Euro verteuert hat.

Der Anstieg bei Diesel fiel mit 10 Cent noch höher aus: Ende Juli zahlte man an den Tankstellen 1,60 Euro für den Liter. Vergleicht man die Durchschnittspreise von Juni mit jenen des Julis, so zeigt sich beim Diesel ein Anstieg von 1,507 auf 1,550 Euro je Liter und bei Benzin von 1,569 auf 1,574 Euro.

Der internationale Vergleich zeigt, wie Sie am günstigsten zu ihrem Urlaubsziel kommen.

Kroatien Kroatien Slowenien Slowenien Italien Italien Super Diesel Super Diesel Super Diesel 3. Juli 1,455 1,462 1,449 1,494 1,846 1,685 24. Juli 1,518 1,527 1,479 1,532 1,864 1,710 Anstieg um 0,063 0,065 0,030 0,039 0,018 0,025

Sollten Sie also demnächst in Richtung Süden aufbrechen, macht es Sinn am weg nach Kroatien noch an einer slowenischen Tankstelle, Halt zu machen. Bei einer Reise nach Italien empfiehlt es sich, an einer heimischen Tankstelle fernab der Autobahn einen Tankstopp einzulegen.