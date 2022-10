Strompreis-Explosion: 1. Lokal streicht Schnitzel von der Karte

Aufgrund der steigenden Energiekosten streicht ein Restaurant in Bruck an der Mur frittierte Speisen aus dem Menüplan.

Steiermark. Wegen der stark gestiegenen Energiepreise streicht der Familienbetrieb Riegler in Bruck an der Mur jetzt frittierte Speisen aus dem Menüplan. Das Restaurant verzichtet künftig auf Gebackenes, da der Menüpreis möglichst nicht steigen soll, berichtet "orf.at".

Sparen wolle man an der Panier, nicht an der Qualität, sagen die Restaurantbesitzer. "Wir versuchen, mit regionalen Anbietern zu arbeiten. Das Fleisch kommt aus der Region, das Öl kommt aus der Region und letztendlich ist wichtig, dass das Geld auch in der Region bleibt", sagt Hannes Pircher-Riegler gegenüber "orf.at".

Kosten werden weiter steigen

Laut Klaus Friedl, Sprecher der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Steiermark, sind die Preise für Bratöle und Fette in diesem Jahr um das Dreifache gestiegen. Neben Personalmangel und anstehenden Lohnverhandlungen dürften sich Ende Dezember teilweise die Stromkosten stark erhöhen, weil alte Verträge auslaufen, so Friedl.