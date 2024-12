Top-Frequenz in den 16 SES-Shopping Malls

Das Weihnachtsgeschäft hat volle Fahrt aufgenommen – die 16 SES-Einkaufscenter von Wien bis Vorarlberg verzeichneten Besucherrekorde. Und es lassen sich schon einige Trends in puncto Weihnachtsgeschenke feststellen: Gefragt sind Elektronik-Produkte, Bücher und Parfümeriewaren.

Die Kombination aus stimmungsvoller Weihnachtsatmosphäre und attraktiven Rabattaktionen belebt die Shopping-Malls und trägt wesentlich zu dem erfolgreichen Auftakt des Weihnachtsgeschäfts bei.

Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers © evatrifft

Das erste Adventwochenende war heuer gleichzeitig der Höhepunkt der Black Week, die mit zahlreichen Rabattaktionen verbunden war. Viele Shops in den SES-Malls präsentierten besondere Angebote und steigerten so die Frequenz. Zusätzliche Services wie Einpackstationen, die beliebten Zehner-Gutscheine und weihnachtliche Aktivitäten – vom Weihnachtsmarkt über Kinderbasteln bis hin zu musikalischen Auftritten – machten den Einkauf für Familien und Shoppingbegeisterte gleichermaßen zum Erlebnis. „Wir tun viel, um den Menschen ein besonderes Erlebnis im stationären Handel zu bieten. Vom Weihnachtsmarkt mit handverlesenen, lokalen Produkten, über die Läden mit weihnachtlichen Sortimenten, bis hin zur glanzvollen Dekoration im Center – das schätzen unsere Besucherinnen und Besucher sehr. Wir blicken optimistisch auf das heurige Weihnachtsgeschäft“, erklärt Christoph Andexlinger, CEO von SES Spar European Shopping Centers.

Die glanzvolle Weihnachtsdekroation im Huma Eleven in Wien 11 sorgt für ein besonderes Einkaufserlebnis. © Robert Fritz ×

Früher Start ins Weihnachtsshopping

Laut einer von SES beauftragten und vom Linzer market-Institut im September durchgeführten Studie beginnt die Weihnachtszeit für drei Viertel der Befragten rund um den 1. Dezember. Allerdings haben 40 Prozent der Befragten bereits davor mit dem Kauf von Geschenken gestartet. Besonders junge Kundinnen und Kunden sind früh dran: Zwei Drittel der 16- bis 29-Jährigen werden laut Studie nach dem ersten Adventwochenende ihre Einkäufe bereits großteils erledigt haben.

Sabine Dreschkay, Huma Eleven Center-Managerin © Robert Fritz ×

Black Week statt nur Black Friday

Quer durch alle SES Shopping-Malls konnte man beobachten, dass viele Menschen bei den besonderen Angeboten der Black Week und des Black Fridays zugegriffen haben. Ganz speziell im Elektronikhandel war das zu spüren. Durch die Ausdehnung der Angebote auf die gesamte Woche und zum Teil darüber hinaus, konnte eine Entzerrung der Spitzenfrequenzen durch die Verteilung auf die übrigen Tage der Woche festgestellt werden. Viele Shops im Huma Eleve in Wien 11 präsentierten besondere Angebote und steigerten so die Frequenz. „Höhepunkt war der Black Friday mit einer Auto-Verlosung mit knapp 3.000 Teilnehmern. Und geht es mit den nächsten weihnachtlichen Highlights weiter: am Donnerstag, 5. Dezember begeistert eine familienfreundliche Krampus-Show und am Freitag, 6. Dezember besucht der Nikolo das Center“, erklärt Sabine Dreschkay, Huma Eleven Center-Managerin.

Die Kauftrends zu Adventbeginn

Der Geschäftsverlauf zeigt: Viele Menschen treffen jetzt ihre Vorbereitungen für Nikolo und Weihnachten. Gekauft werden alle Arten von Accessoires und Weihnachtsdeko-Artikeln und im Lebensmittelhandel fällt auf, dass heuer teure Weine, Sekt und Champagner besonders nachgefragt sind. Juweliere, der Buchhandel und die Parfümerien bestätigen gute Verkaufszahlen. Markenparfums, Geschenksets, Kinderbücher, Krimis, der Instagram-Trend „Book Nooks“ und Legami-Stifte waren diese Woche besonders beliebt.

Im Bereich Technik und Unterhaltungselektronik scheinen schon die ersten Weihnachtseinkäufe getätigt worden zu sein: Fernseher, Spielkonsolen, Kopfhörer und Sondereditions von Schallplatten gingen über den Ladentisch. Auch der Spielwarenhandel zeigt sich zufrieden und verkaufte viel Markenspielware und Gesellschaftsspiele. In den Modeshops waren Jacken, Strickware und festliche Kleidung für Damen und Herren gefragt, im Schuhhandel Boots, UGG®s und Damenstiefel. Im Sporthandel sind neben gekaufter Ski-Ausrüstung aktuell Leih-Ski für Kinder der Renner sowie der Trend zu individuell anpassbaren Skischuhen mit neuem BOA-Schließsystem statt Schnallen.