Top-Quote: oe24.TV mit 1,5 Prozent Marktanteil im September (12-49)

Sensationelles Wachstum: oe24.TV legt in werberelevanter Zielgruppe um 29% gegenüber Vorjahr zu

Wien. Österreichs News-Sender oe24.TV befindet sich weiter auf Erfolgs-Kurs. Im abgelaufenen Monat September konnte oe24.TV bei seinem Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe 12 - 49 Jahre erneut fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen.

Im September erreicht oe24.TV im Teletest bereits einen sensationellen Marktanteil von 1,5 Prozent in der Werbe-Zielgruppe (12 - 49 Jahre), ein Plus von 29% zum Vorjahr. Im September des Vorjahres lag der Marktanteil von oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe noch bei 1,1 Prozent.

In der Gesamt-Zielgruppe 12 + bleibt oe24.TV mit 1,2 Prozent stabil auf dem Vorjahres-Wert. Insgesamt schauten im September bereits 1,2 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+).

Mediengruppe-ÖSTERREICH-CEO Niki Fellner: „Der besondere Erfolg von oe24.TV liegt in der großen Beliebtheit bei den jungen TV-Zusehern. Während News-TV-Angebote weltweit ein eher älteres Publikum über 50 Jahren ansprechen, hat sich oe24.TV zum Lieblings-News-Sender der jungen Erwachsenen entwickelt. Die Marktanteile von oe24.TV in der jungen Werbe-Zielgruppe sind großartig und die Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr sind eindrucksvoll. Wir hoffen damit den Werbetreibenden ein besonders attraktives Angebot für ihre Planung 2024 zu machen: News im Fernsehen für eine junge Zielgruppe. Denn das kommende Jahr wird das News-Jahr schlechthin mit den Wahlen in Österreich, in der EU und den USA, aber auch mit Fußball-EURO und Olympia.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Werte ab 24.9. vorläufig gewichtet