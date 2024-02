Top-Quoten für oe24.TV im Jänner

Stabiler Marktanteil von 0,9 Prozent bei 12-49-Jährigen – Bereits 15 Sendungen mit mehr als 100.000 Zusehern (NRW, 12+)

Wien. oe24.TV startet mit Top-Quoten in das neue Jahr: Sowohl bei allen TV-Zusehern (12+) als auch in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bleibt oe24.TV im Jänner mit 0,9 Prozent Marktanteil stabil zum Vorjahr. In der Gesamt-Zielgruppe (12+) kann oe24.TV mit einem Plus von 4,1 Prozent sogar leicht zulegen. Insgesamt schauten im Jänner bereits mehr als 1,4 Millionen Österreicher oe24.TV (kum NRW, 12+).

Besonders erfreulich ist auch im Jänner die Quoten-Entwicklung der Top-Sendungen auf oe24.TV: Bereits 15 Sendungen hatten im Jänner mehr als 100.000 Zuseher (NRW, 12+)). Meistgesehene Sendung war das FELLNER! LIVE-Duell Sebastian Bohrn Mena gegen Gerald Grosz am 23. Jänner mit 167.000 Zusehern (NRW, 12+). Den höchsten Marktanteil verzeichnete das FELLNER! LIVE-Duell Josef Cap gegen Peter Westenthaler am 10. Jänner mit 4,1 Prozent Marktanteil.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Jan. 24 vs. Jan. 23, endgültig gewichtet bis 23.1.24; 1,4 Mio.: kum. RW (weitester Seherkreis, zumindest eine Sendung kurz gesehen); DRW Top 15 Sendungen: 26.700-72.300 (Bohrn 23.1.: 43.600) Personen