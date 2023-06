Der Urlaubssommer steht vor der Türe und Hofer lockt viele Reiselustige nun mit Schnäppchenangeboten, die nach Italien, Kroatien oder nach Salzburg führen.

Mit den Last Minute-Schnäppchenangeboten können Reisende zu günstigen Preisen jederzeit spontan Urlaub buchen und schon im nächsten Augenblick an der Adria in Italien verweilen, das malerische Istrien in Kroatien bewundern oder die Schönheit der eigenen Heimat in Österreich genießen. Hofer bietet günstige Reisen nach Italien, Kroatien oder auch in das heimische Salzburg an.

Breites Angebot

Die Reisen sind trotz der inflationären Zeiten zu erschwinglichen Preisen zu erwerben. Auch ist für die Vielfalt beim Transport gesorgt. Hofer bietet bei den Last-Minute-Angeboten jede Reiseart an. Vom Bus, Bahn, Auto über das Flugzeug.

Istrien: Kroatien: Im fünf-Sterne-Hotel CORAL Plava Laguna kann das türkisblaue Meer, die mediterrane Kulinarik und die Schönheit Kroatiens genossen werden. Das Hotel befindet sich nur 100 Meter vom Strand entfernt. Auch der Wellness-Bereich im Hotel ist für Urlauber perfekt. Auf rund 1.200 m² gibt es Saunas, Whirlpools und Hallenbäder sowie Ruheräume. Für 199€ für 3 Nächte kann der kroatische Strand bereits genossen werden. Verpflegung : Halbpension mit Frühstücks- und Abendbuffet.

© Eurotours

© Eurotours

Im fünf-Sterne-Hotel CORAL Plava Laguna kann das türkisblaue Meer, die mediterrane Kulinarik und die Schönheit Kroatiens genossen werden. Das Hotel befindet sich nur 100 Meter vom Strand entfernt. Auch der Wellness-Bereich im Hotel ist für Urlauber perfekt. Auf rund 1.200 m² gibt es Saunas, Whirlpools und Hallenbäder sowie Ruheräume. Für 199€ für 3 Nächte kann der kroatische Strand bereits genossen werden. : Halbpension mit Frühstücks- und Abendbuffet. Bibione, Italien : Es ist der Klassiker für viele österreichische Urlauber. Die obere Adria und die Urlaubsorte Bibione, Jesolo oder Lignano. Im vier Sterne Superior HVB34 Hotel Venice Beach kann der Frühsommer bereits perfekt genossen werden. Das Hotel bietet nicht nur einen Pool im sechsten Stock mit atemberaubender Aussicht, sondern auch reichlich Gelegenheit zum Liegen, Baden und Entspannen am nur 50 Meter entfernten Strand. Zudem sind zwei Strandliegen und Sonnenschirm inkludiert. Zu dem Preis ab 169 Euro pro Person ab zwei Nächten und mit Extras wie diesen ist das vier Sterne Superior Hotel ein Schnäppchenangebot. Verpflegung: Frühstücksbuffet

© Bibione Live

© Eurotours ×

: Es ist der Klassiker für viele österreichische Urlauber. Die obere Adria und die Urlaubsorte Bibione, Jesolo oder Lignano. Im vier Sterne Superior HVB34 Hotel Venice Beach kann der Frühsommer bereits perfekt genossen werden. Das Hotel bietet nicht nur einen Pool im sechsten Stock mit atemberaubender Aussicht, sondern auch reichlich Gelegenheit zum Liegen, Baden und Entspannen am nur 50 Meter entfernten Strand. Zudem sind zwei Strandliegen und Sonnenschirm inkludiert. Zu dem Preis ab 169 Euro pro Person ab zwei Nächten und mit Extras wie diesen ist das vier Sterne Superior Hotel ein Schnäppchenangebot. Verpflegung: Frühstücksbuffet Hinterglemm , Salzburg: Für den erholsamen Urlaub muss es nicht immer das Ausland sein. Auch im heimischen Österreich gibt es viele Schnäppchenangebote. Im vier Sterne Superior Glemm by AvenidA Hotel & Residences finden Reisende Mix aus Action, Abenteuer und Entspannung.

© AlpinFamily

© AlpineFamily

Die nur 750 Meter vom Hotel entfernte Bergbahn Zwölferkogel lädt direkt zum Wandern oder Trekken in den wunderschönen Glemmtaler Alpen ein, Radfahrerinnen und Radfahrer wiederum können in Österreichs größter Bike-Region auf über 90 Kilometer verschiedene Trails und Touren erkunden. Zudem bietet das Hotel noch eine eigene Sauna und einen eigenen Pool an. Verpflegung: Halbpension mit Frühstücksbuffet, abends 4-Gang-Wahlmenü. Der Preis beläuft sich auf 219€ pro Person für 2 Nächte.

Zudem kann für alle Reisen ein Sorglos-Paket zugebucht werden. Mit dem Sorglos-Paket ab 5 Euro pro Buchung für Pkw-, Flug-, Schiffs- und Bahnreisen kann die Reise bis zu zehn Tage vor Reiseantritt ohne Angabe von Gründen risikolos storniert werden. Der Reisepreis wird zur Gänze rückerstattet - ganz einfach und schnell. So kann der Urlaub kommen, und zwar sorgenfrei.