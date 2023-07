Umsatz-Rekord: Österreich ist ausgebucht

Das Salzkammergut und Kärnten matchen sich um die besten Badeseen.

Kärnten. Es gibt rund 400 Badeseen in Österreich. Besonders empfehlenswert ist zum einen der Wörthersee in Kärnten mit traumhaft türkisem Wasser. Dort boomt der Tourismus. 98 % der Unterkünfte sind an diesem Wochenende schon vergeben, laut booking.com sind nur noch 2 % der Hotels und Herbergen frei.

Salzkammergut. Auch der Attersee mit seinem angenehm kühlen, klaren Wasser liegt ganz vorne in der Gunst der Badegäste. Am Wochenende gibt es noch 4 % freie Plätze in den Hotels rund um den See. Alle Seen im Salzkammergut (Mondsee, Wolfgangsee) sind traumhaft gebucht.

Attersee ist beliebtester Ort in Oberösterreich

Jubel. Für das erste Halbjahr ziehen die meisten Touristiker wahrhafte Rekordbilanzen. Nicht nur Wien jubelt über Rekord-Nächtigungen (siehe unten).

In Oberösterreich verzeichnete die Tourismusregion Attersee-Attergau im ersten Halbjahr 190.000 Nächtigungen (20.000 mehr als im ersten Halbjahr 2019). Die Touristiker gehen davon aus, dass es in diesem Jahr 660.000 Nächtigungen in der Attersee-Region werden, wenn diese Zahl nicht sogar übertroffen wird.

Salzburg feiert 1,4 Mio. Nächtigungen

Mehr Geld als vor Corona. In Salzburg freuen sich Hoteliers über ein kräftiges Nächtigungsplus, das nur mehr knapp – konkret 1,3 % – hinter den Zahlen des Rekordjahres 2019 liegt. 1.388.051 Nächtigungen in den ersten sechs Monaten sind die Hälfte mehr als im ersten Halbjahr 2022.

Bei den Top 10 der Herkunftsländer der Gäste sind in der Mozartstadt gleich vier Übersee-Märkte: USA, die Region Südostasien, Südkorea und Australien.

Pro Übernachtung gaben die Salzburg-Touristen heuer in den ersten fünf Monaten durchschnittlich 115,17 Euro aus, das sind um 19 % mehr als vor einem Jahr – das liegt deutlich über der Inflation.