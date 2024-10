166 Ziele im Winterflugplan vom Flughafen Wien

In Kürze tritt am Flughafen Wien der neue Winterflugplan in Kraft. Eine Vielzahl an beliebten Sonnen- und Städtedestinationen sowie verschneite Winterziele stehen Reisenden zur Auswahl.

Austrian Airlines fliegt zu 86 Zielen, darunter saisonal nach Mauritius und auf die Malediven und neu nach Ivalo in Finnland.

Ryanair bedient 56 Destinationen, wie etwa Dubrovnik, Tirana sowie Malaga und stockt zahlreiche Frequenzen auf.

Mit Wizz Air sind 23 Destinationen ab Wien erreichbar, wieder aufgenommen werden Cluj und Chisinau.

Ab Dezember kommt Air Arabia wieder mit der Verbindung Wien-Sharjah zurück und

die griechische Fluglinie Sky Express fliegt neu zwischen Wien und Athen. Gültig ist der Winterflugplan 2024/2025 von 27. Oktober 2024 bis 30. März 2025. Große Pläne nach Rekordsommer „Nach einem Rekordsommer hebt auch der Winterflugplan mit einer breiten Auswahl an Destinationen ab: Schneereiche Abenteuer im hohen Norden Europas oder sonnige Auszeit in der Ferne - bei 166 Direktverbindungen bleiben keine Reisewünsche offen.

Oasis kurbeln die Wirtschaft in Großbritannien an Die Brüder Noel und Liam Gallagher planen für das Jahr 2025 eine Reihe von Live-Auftritten - der Run auf die Tickets gut für Wirtschaft Am Flughafen Wien erwartet Reisende zudem ein komfortabler Aufenthalt – mit zahlreichen Services für den Abflug, kurzen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle sowie neuen und modernen Shops, Restaurants und hochwertigen Lounges startet der Urlaub für Reisende schon am Airport“, erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Sky Express startet neu in Wien und Air Arabia nimmt Verbindung wieder auf Air Arabia, einer der größten Low-Cost Carrier des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas, verbindet ab Dezember vier Mal wöchentlich wieder Wien mit Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Air Arabia betreibt dort ihr Heimatdrehkreuz, die Emirate Dubai und Ras Al Khaimah sind von Sharjah bequem mit dem Auto erreichbar. Als neue Airline am Standort Wien fliegt die griechische Fluglinie Sky Express ab Dezember vier Mal wöchentlich nach Athen. Austrian Airlines mit 86 Destinationen, darunter neu Ivalo in Finnland Austrian Airlines fliegt im Winter insgesamt 86 Ziele an und nimmt darunter Ivalo in Finnland neu auf: Die Stadt ist ein Tor zur arktischen Wildnis und bietet im Winter ein schneebedecktes Paradies, ideal für Hundeschlittenfahrten und Schneemobil-Safaris. Zahlreiche Sonnen- und Städtedestinationen werden ebenfalls bedient, darunter Palma, Catania, Funchal auf Madeira und viele mehr. Auch auf der Langstrecke steht viel zur Auswahl: So bietet die Airline wieder Nonstop-Flüge nach Mauritius und mit erhöhten Frequenzen auf die Malediven, nach Bangkok, New York und Montreal. Darüber hinaus stehen Passagieren auch Boston, Chicago, Newark, Washington und Shanghai ganzjährig zur Verfügung. Ryanair bedient mit einer Flotte von 19 Flugzeugen insgesamt 56 Destinationen ab Wien Mit 19 in Wien stationierten Flugzeugen fliegt Ryanair zu insgesamt 56 Zielen, darunter aufregende Städtereise-Destinationen wie Barcelona, Edinburgh, Krakau, Madrid, London und Manchester sowie Wintersonnen-Hotspots wie Alicante, Palma, Malaga und Teneriffa. Neu bedient Ryanair nun auch im Winter Dubrovnik und Tirana und erhöht Frequenzen auf über 20 beliebten Destinationen wie Faro, Rom, Lissabon, Tallinn und Warschau. Wizz Air fliegt 23 Destinationen an mit fünf stationierten Flugzeugen ab Wien Insgesamt fliegt Wizz Air mit einer Flotte von fünf Flugzeugen ab Österreich diesen Winter 23 Destinationen an, darunter Barcelona, Reykjavik auf Island, Hurghada in Ägypten, Riad sowie Dschidda in Saudi-Arabien. Außerdem wird die Verbindung nach Cluj in Rumänien und nach Chisinau, Hauptstadt Moldawiens, wieder aufgenommen. Mehr Mittel- und Langstreckenangebot ab Wien Auch auf der Mittel- und Langstrecke stehen im Winterflugplan zahlreiche Direktverbindungen ab Wien zur Auswahl: Etihad Airways fliegt täglich nach Abu Dhabi, Emirates zwei Mal täglich nach Dubai sowie All Nippon Airways drei Mal wöchentlich nach Tokio und Hainan Airlines zwei Mal wöchentlich nach Shenzhen. Das bestehende Angebot an Verbindungen erhöhen etwa Air China nach Peking und Azerbaijan Airlines nach Baku.