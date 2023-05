AUA verdoppelt Passagierzahlen

Die AUA hat im ersten Quartal 2023 Umsatz und Passagierzahlen im Vorjahresvergleich verdoppelt. Beim Ergebnis hat die Lufthansa-Tochter ein Minus von 73 Millionen Euro eingeflogen.

Die Austrian Airlines haben in den ersten drei Monaten 2023 deutliche Zuwächse bei Umsatz umd Passagierzahlen verbucht - aufgrund gestiegener Kosten im gewohnt schwachen ersten Quartal bilanzierte die Airline aber mit einem Minus von 73 Millionen Euro. Im Jahr zuvor lag der Verlust noch neo 110 Millionen Euro.

Doppelt so hohe Treibstoffkosten

Der Umsatz verdoppelte sich im Vergleich zum pandemiegeprägten ersten Quartal 2022 auf 400 Millionen Euro. Die Gesamtausgaben stiegen um 53 Prozent auf 486 Millionen Euro, wobei sich die Treibstoffausgaben gegenüber dem ersten Quartal 2022 knapp verdoppelt haben.

Rund 2,3 Millionen Passagiere flogen im ersten Quartal mit der AUA - gut doppelt so viele wie vor einem Jahr. Die Zahl der Fluggäste lag auch über jener des ersten Quartals 2020 (1,9 Millionen), in dem die Pandemie begann.

Wieder mehr Mitarbeiter

Zum 31. März 2023 waren 5.766 MitarbeiterInnen bei Austrian Airlines beschäftigt, was somit im Vergleich zum Vorjahresquartal erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ein leichtes Wachstum bedeutet (+3 %). Die in Vorbereitung des Sommers benötigten zusätzlichen Leute wurden bereits rekrutiert. Zur Verstärkung für den erwarteten Urlauber-Ansturm am Flughafen Wien werden im Sommer rund 75 Travel Assistants das AUA-Personal unterstützen.

"Mit dem Ergebnis des ersten Quartals bleiben wir auf Kurs", sagt AUA-Chefin Annette Mann. "Wir freuen uns vor allem, dass wir in den ersten Monaten des Jahres viele neue Mitarbeiter:innen bei Austrian begrüßen durften. Wir haben uns mit neuen und erfahrenen Kräften gut auf einen intensiven Sommer vorbereitet und freuen uns darauf, wieder mit Gastfreundschaft und Herzlichkeit begeistern zu können.“

Vier neue Flugzeuge, 124 Ziele

Das Personalwachstum erforderlich machen die vier fabriksneuen Airbus A320neo, die bis Sommer vollständig in die rot-weiß-rote Flotte integriert sein werden. Die AUA-Flotte besteht dann wieder aus 65 Flugzeugen, die am Höhepunkt der Urlaubssaison bis zu 124 Destinationen anfliegen werden. Neben Neuaufnahmen im Kontinentalverkehr sind Los Angeles und Tokio wieder Bestandteil des Sommerflugplans.

Pünktlichste Airline

Nachdem die AUA im Gesamtjahr 2022 bereits zu den Top Fünf der pünktlichsten Airlines Europas zählte, führte die heimische Airline die Liste im Februar und im März dieses Jahres sogar an.