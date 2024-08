Benko: Central Group schließt Kauf der Signa-Anteile an KaDeWe ab

Benkos thailändische Ex-Geschäftspartner haben nun das KaDeWe-Luxuskaufhaus ganz übernommen.

Die thailändische Central Group hat den Kauf der Anteile der Signa Prime Selection an dem Berliner Luxuskaufhauses KaDeWe abgeschlossen.

Signa Prime-Sanierungsplan

"Der Verkauf des KaDeWe ist ein Erfolg in der kontinuierlichen Umsetzung des Sanierungsplans der Signa Prime zur Schaffung von Masse für die Gläubiger", sagt Signa-Prime-CEO Herwig Teufelsdorfer am Donnerstag in einer Aussendung.

Zuvor hatte die Central Group bereits 50,1 Prozent an der deutschen Immobilie besessen, nun gehört sie ihr ganz.