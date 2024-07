Eisbaden in Wien zum Launch der Samsung-Uhr

Mitten im Museumsquartier startet die „Ultra Ice Challenge” von Samsung am 18. Juli in Wien. Grund für den Rekordversuch: Die neue Samsung Galaxy Watch Ultra ist da.

Die „Ultra Ice Challenge” powered by Samsung findet am 18. Juli in Wien statt. Mitten im Museumsquartier startet zum Launch der neuen Samsung Galaxy Watch Ultra ein Rekordversuch im Eisbaden.

Uhr mit innovativer AI-Technologie

Die Smartwatch glänzt mit innovativer AI-Technologie, die persönliches Wohlbefinden und Leistung fördert. Extremsportfreudige und Gesundheitsorientierte können sich in Kürze unter icechallenge.samsung.at anmelden. Extremsportler Daniel Fetz hilft als Eisbad-Profi mit.

Youtuber Max Weissenböck taucht ins eiskalte Wasser ein

Für volle Power und noch mehr Sichtbarkeit sind zur “Ultra Ice Challenge” auch nationale Celebrities eingeladen. Außerdem werden, kurz vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris, Profisportler:innen aus den paralympischen Sportarten an der Aktion im Museumsquartier teilnehmen. Auch der bekannte österreichische Content Creator und Youtuber Max Weissenböck wird an dem Event teilnehmen und möchte alleine mit seiner direkten Community 50 Teilnehmer:innen an den Start bringen. Moderiert wird der Tag von Österreichs Moderatorin und Influencerin Nora Kahn, die durch den Rekordversuch führen und den Launch begleiten wird.

Smartwatch auf ihre Widerstandskraft testen

Den eisigen Temperaturen standhalten, die eigene Willenskraft herausfordern und Gesundheit fördern sowie einen neuen Rekord in Österreich aufstellen, und zwar im kollektiven Eisbaden. Das ist die Idee der spektakulären Aktion, die Samsung Österreich zum Launch seiner neuen Smartwatch Galaxy Watch Ultra in den sonnigen Nachmittagsstunden am 18. Juli in Wien umsetzen wird. Die neue Smartwatch kann damit beim Event live auf ihre Widerstandskraft gegen die Einflüsse von Kälte und Wasser getestet werden. Weitere Features erlauben außerdem das Überwachen der Gesundheit während des Eisbadens.

Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra

Bei den Smartwatches steht alles im Zeichen des täglichen Wohlbefindens: Die Galaxy Watch7 bietet verbesserte Welness- und Fitnessfunktionen, dazu gehören erweiterte Sensoren zur Überwachung von Herzfrequenz, Schlaf und Stressniveau.

Die Galaxy Watch Ultra hebt sich durch ein größeres Display und erweiterte Konnektivitätsoptionen hervor, ideal für Nutzerinnen und Nutzer, die mehr Funktionalität benötigen. Außerdem unterstützen und motivieren die Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra ideal bei sämtlichen Outdooraktivitäten von Schwimmen bis Radfahren