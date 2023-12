Gaston Glock ist tot. Der Ausnahme-Unternehmer starb am 27. Dezember im Alter von 94 Jahren.

"In tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass am 27.12. 2023 unser Gründer, Stifter und CEO Ing. Gaston Glock im Alter von 94 Jahren verstorben ist", mit diesen Worten teilte das Unternehmen am Mittwoch den Tod des Firmengründers Gaston Glock mit.

"Mit visionärem Weitblick hat Gaston Glock sein Unternehmen aufgebaut und mit der international geschätzten GLOCK Perfection zur Weltspitze geführt. Bis zuletzt hat er für die strategische Ausrichtung der GLOCK-Unternehmensgruppe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verantwortung getragen.



Für die Weiterführung und Stabilität des Unternehmens hat er vorausschauend Sorge getragen. Das Lebenswerk von Ing. Gaston Glock wird auch künftig in seinem Sinne weitergeführt.



Bitte um Verständnis, dass wir darüber hinaus für Fragen nicht zur Verfügung stehen und danken Ihnen dafür, dass Sie den Wunsch nach Wahrung der Privatsphäre respektieren."