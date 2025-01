× Grazer Smart-Hotel setzt auf Langzeit-Gäste

Die Kombination neben regulären Zimmern und Langzeit Apartments, lässt sich am Europaplatz 12, perfekt umsetzen! Das prachtvolle und stylische Glashaus direkt am Hauptbahnhof bietet eine umfassende Infrastruktur. Im Gebäude gibt es ein Fitnessstudio, Lebensmittelhandel, Ärztezentrum und Restaurant

Die Idee ist nicht neu, meinte Geschäftsführerin Ursula Bussek: "Globale Marken in der Hotellerie haben diesen Trend schon lange erkannt und umgesetzt. Die Unberechenbarkeit diverser Airbnb Vermietungen kommt der Hotellerie und professioneller Langzeitvermietung zugute. Wir hatten sehr viele Anfragen für Extended Stays und haben uns, daher entschieden, einen ganzen Floor für Langzeitvermietungen zu öffnen."

Die Grenzen zwischen Hotel und Serviced Apartments sind dabei fließend. Best in Hosting vermietet klassische Zimmer mit Gemeinschaftsküche und Aufenthaltsraum zu sehr günstigen Preisen. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit einem Gastro-Pächter, der für eine komfortable kulinarische Rundum Versorgung steht.

Wenn man mal keine Lust hat selbst zu kochen, geht man einfach ins Restaurant, während man sein Appartement reinigen lässt. Ebenfalls erlaubt ist es, seine eigenen Möbeln und Kunst ins Appartement stellen. Die günstige Preisgestaltung der regulären Hotelzimmer von € 60 pro Doppelzimmer, spiegelt sich auch in der Langzeitmiete von monatlich maximal 500 Euro wieder.

Zielgruppen sind vor allem „Studierende und Berufstätige die keine Lust auf ein WG-Leben haben, Consultants, Ingenieure, Monteure, Pendler und auch Pensionisten". erklärt Bussek. Die Langzeit-Apartments können ab sofort besichtigt werden. Anfragen dazu unter office@bestinhosting.com gerne entgegengenommen.

Weitere Best in Hosting Standorte sind unter anderem in Wien und Velden am Wörthersee.