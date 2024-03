Ausgeraucht: Hanffirma Bushplanet ist pleite und hat 1,5 Mio. € Schulden

Der Österreich-Distributor für Top-Marken der Hanfbranche ist im Insolvenzverfahren. Die Shops in Wien und Brunn am Gebirge bleiben geöffnet.

Wiener Neustadt. Die Kunden haben zu wenig geraucht! Oder zumindest zu wenig gekauft. Über die niederösterreichische Bushplanet Distribution GmbH & Co KG mit Sitz in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren eröffnet worden (Quote von 20%).

Hanf-Grosshändler mit 1,49 Millionen Euro Schulden

Forderungen können bis 7. Mai angemeldet werden. Die Sanierungsplantagsatzung findet am 21. Mai statt, wie der AKV Europa am Montag informierte.

Von der Insolvenz betroffen sind rund 75 Gläubiger. Die Schulden betragen 1,49 Mio. Euro.

Shops bleiben offen

Auf der Homepage schreibt Bushplanet, Österreich-Distributor für die Top- Marken der Hanfbranche, dass die Shops in Wien und Brunn am Gebirge offen bleiben. Betroffen sei nur der Großhandel.