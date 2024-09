iPhone 16 soll künstliche Intelligenz revolutionieren

Vier neue iPhones ++ Schlaue Siri ++ Umfangreiche Fotobearbeitung ++ Mac Mini - was Apple im September vorhat.

Unter dem Motto „It’s Glowtime“ wird Apple bei der heiß erwarteten Keynote, die am 9. September startet, das iPhone 16 vorstellen.

Das neue iPhone 16 pro Max wird das größte iPhone aller Zeiten, mit 6,9 Zoll Diagonale beim Display (das iPhone 15 Pro Max hat 6,7 Zoll, rund 17 cm). Neben der Rekordgröße kommt eine verbesserte Kameratechnologie mit größerem Sensor und besserem optischen Zoom.

Größte Veränderung ist unsichtbar

Vier Modelle kommen. iPhone 16: das Standardmodell; iPhone 16 Plus: das Standardmodell mit größerem Display; iPhone 16 Pro: das Premium-iPhone; und eben das iPhone 16 Pro Max: das Premium-iPhone mit größerem Display. Das iPhone 16 bringt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der neuen KI-Funktionen mit, die im Juni vorgestellt und heuer ausgerollt werden sollen. Von den bereits erhältlichen Apple-Geräten sind dazu nur die Pro-Modelle des iPhone 15 in der Lage.

Offiziell bestätigt hat Apple noch nichts, doch auch ein neuer Mac Mini M4 soll vorgestellt werden. Dieser kleinste Apple-Computer soll sehr klein sein und ultra-portabel.

Apple Intelligence

Beim iPhone selbst wird die größte Neuerung allerdings unsichtbar sein. Die künstliche Intelligenz der Firma, genannt Apple Intelligence. Die KI soll zwar erst im Oktober erscheinen, aber dafür extrem viel können.

Individuelle Emojis

Ein Leak zeigt, dass die KI künftig individuelle Emoji-Vorschläge generieren kann. Sie soll auch Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, Webseiten, Dokumenten, Notizen und Co. erstellen.

Für Benutzer in Europa gibt es allerdings ein Problem. Wegen des EU-Gesetzes Digital Markets Act (DMA) will Apple seine KI aktuell nicht in der EU ausrollen. Der Datenschutz der User sei durch die Regulierungsanforderung gefährdet, heißt es von Apple. Im Ernstfall können EU-User viele Funktionen nicht nutzen.