Konsumgütergigant plant Abbau von tausenden Bürojobs in Europa

Konsumgüterkonzern Unilever streicht bis zu 3.200 Stellen in Europa. Betroffen sind Bürojobs.

Der Konsumgüterkonzern Unilever will bis zu einem Drittel seiner Bürojobs in Europa streichen. Betroffen seien bis zu 3.200 Stellen. Das Unternehmen werde in den kommenden Wochen Gespräche mit den Angestellten führen, die möglicherweise betroffen seien, erklärte der Konzern am Freitag.

Massiver Abbau von Bürojobs

Die Maßnahmen sollten bis Ende kommenden Jahres umgesetzt werden. Dies habe das Management am Mittwoch gegenüber Führungskräften angekündigt. Die Pläne seien Teil des im März angekündigten Sparprogramms, demzufolge bis zu 7.500 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Die "Financial Times" hatte darüber zuerst berichtet.

Unilever-Aktie steigt

Die Unilever-Aktie reagierte leicht positiv auf die Ankündigung und stieg am Freitag um ein halbes Prozent.