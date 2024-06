Leben von Signa-Boss René Benko wird als TV-Serie verfilmt

Der Aufstieg und Fall von Investor René Benko wird als "moderne, emotionale" TV-Serie verfilmt.

Der Aufstieg, der luxuriöse Lebensstil und der enorme Fall liefern Stoff für Streaming und TV. Drehbeginn ist schon im Sommer 2025.

"Moderne emotionale TV-Serie"

Drehbeginn soll im Sommer 2025 sein, heißt es von Constantin Film und MR Film in einer Aussendung. "Dieser explosive Stoff hat alle Zutaten, die eine moderne emotionale TV-Serie braucht", erklärt Produzent Oliver Auspitz von MR Film. "Manche Geschichten sind so unglaublich, dass sie nur das Leben schreiben kann. Diese ist so eine", sagt Jan Ehlert von Constantin Film.

Aufdecker-Buch dient als Drehbuch-Vorlage

Die Serie wird auf dem Buch "Inside Signa - Aufstieg und Fall des René Benko" der Aufdecker-Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart basieren. Über die Besetzung wurde noch nichts bekannt gegeben.

Benkos Leben - vom Aufstieg bis zum tiefen Fall

Benko hatte jahrelang Erfolg, was die Wertsteigerung, den Kauf und die Vermietung von Luxusimmobilien betrifft. Doch vom ehemaligen Glanz ist heute nichts mehr übrig– der einstige Milliardär ist tief gefallen. Die Serie soll von seinen Anfängen bis zum großen Crash reichen - inklusive der Jagd der wütenden Gläubiger auf den ehemaligen Immo-König.