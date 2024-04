× Magna in Graz baut rund 500 Stellen ab

Am Mittwoch wurden bei Magna in Graz die Mitarbeiter über drastische Maßnahmen informiert. Nach dem Produktionsstopp des E-Auto-Modells Fisker Ocean in Graz sind Kündigungen unausweichlich.

Beim Automobilbauer Magna in Graz werden rund 500 Stellen abgebaut. Das wurde dem Personal Mittwochmittag mitgeteilt und von Magna auf APA-Nachfrage bestätigt. Grund ist die schlechte Auftragslage, hieß es offiziell, doch der Schritt steht wohl vor allem im Zusammenhang mit dem Fisker "Ocean", dessen Produktion zuletzt eingestellt worden war. Laut Magna laufen nun die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, erste Kündigungen dürften schon Ende April erfolgen.

Luftaufnahme Magna Steyr Werk in Graz