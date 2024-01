Martin Ho: Konkursverfahren über Ex-Firma eröffnet

Fast 700.000 Euro Schulden und 75 Gläubiger: Martin Hos Ex-Firma Bao Lynn Flowers GmbH (vormals DOTS) hat am Mittwoch einen Konkursantrag gestellt.

Schuldenberg. Am Mittwoch berichtete Iris Scharitzer vom Österreichischen Verband Creditreform (ÖVC): "Über das Vermögen der Firma Bao Lynn Flowers GmbH, vormals DOTS, wurde heute am Handelsgericht Wien aufgrund eines Eigenantrages das Konkursverfahren eröffnet."

Die Firma gehörte Martin Ho. Der Wiener Gastronom hatte sich bereits im September 2022 "mit sofortiger Wirkung" aus mehreren Tochtergesellschaften der DOTS-Gruppe zurückgezogen.

Miete nicht mehr zu stemmen

Die Firma Bao Lynn Flowers GmbH beschäftigt sich in der Branche Personalverwaltung und Vermittlung. Die Hauptinsolvenzursache liegt laut Angaben der Schuldnerin in der fehlenden Betriebsstätte. Auch könne eine neue ohne große finanzielle Mittel nicht mehr angemietet werden, heißt es in der Aussendung des Österreichischen Verband Creditreform. Die Miete war also nicht mehr zu stemmen.

Fast 700.000 Euro Schulden, 75 Gläubiger

"Auffällig ist unter anderem, dass seit dem 1. Jänner 2023 insgesamt 78 Beschäftigte aus verschiedenen Unternehmen der Dots-Gruppe die Arbeitsrechtsberatung der Arbeiterkammer Wien in Anspruch genommen haben", betont der ÖVC. Von der Insolvenz sind ca. 75 Gläubiger betroffen. Die Passiva sollen 688.737,38 Euro betragen.

AK warnt vor "Geschäftspraktiken von Ho"

Die Arbeiterkammer Wien hatte schon Ende 2023 Alarm geschlagen und die Geschäftspraktiken von Martin Ho hinterfragt.

Als besonders problematisch sieht die AK, dass laut Berichten von Beschäftigten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt würden, während andere noch auf ihre Löhne warten müssten.

In der Gruppe würden Löhne offenbar als "Manövriermasse gesehen, während man ein Unternehmen umstrukturiert", sagte damals Ludwig Dvorak, Bereichsleiter der Arbeitsrechtlichen Beratung und Rechtsschutz der AK Wien.Ho habe den Mitarbeitern angeblich zugesichert, dass ausständige Löhne und Sonderzahlungen "über die AK" bezahlt werden würden. Die AK vermutet, dass hier der Insolvenz-Entgeltfonds gemeint sei.

Die Dots-Gruppe wies wie Vorwürfe der Arbeiterkammer zurück. Diese würden "keine Überprüfung standhalten" und keine Unternehmen der Gruppe betreffen, Martin Ho selbst nehme zudem seit Jahren keine operativen Führungsaufgaben mehr wahr. Dem Vernehmen nach hält Ho aber immer noch 49 Prozent an der Firmengruppe.

Gläubigerversammlung im März

Die erste Gläubigerversammlung der Bao Lynn Flowers GmbH, die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist am 11. März 2024 anberaumt. Eine Sanierung ist nicht möglich, heißt es weiter vom Gläubigerschutzverband ÖVC.