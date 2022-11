Mateschitz: Sie regieren jetzt Red Bull

Mateschitz’ Sohn Mark gab am Freitag die neue Führungsstruktur bekannt.

Fuschl. Viel wurde zuletzt gerätselt, wer nach dem Tod von Firmengründer Didi Mateschitz neuer Red-Bull-Boss wird. Nun ist es fix: Drei Manager stehen künftig an der Spitze des Milliardenimperiums. Das neue Führungsteam von Red Bull besteht aus Franz Watzlawick (CEO Getränke-Business), Alexander Kirchmayr (Finanzchef) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments). Das gab Mateschitz’ Sohn Mark (30) am Freitag in einem Schreiben an die Mitarbeiter bekannt.

Mark Mateschitz legt seine operative Funktion an der Spitze der Abteilung „Organics“ (Bio-Getränke) nieder – er werde sich auf seine Rolle als Gesellschafter konzentrieren.

„Wie gewünscht.“ Fest steht nun also, dass die thailändischen Red-Bull-Partner, die Familie Yoovidhya (hält 51 % der Anteile, Mateschitz 49 %), keinen Chef aus ihren eigenen Reihen stellt. „Wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen“, formulierte Mark Mateschitz.

Seit vielen Jahren in Führungsjobs bei Red Bull

Wer sind die drei Manager, die nun die Geschicke des Dosen-, Sport- und Medien-Imperiums von Red Bull leiten? Zwei von ihnen – Watzlawick und Kirchmayr – sind bereits seit vielen Jahren in führenden Positionen im Unternehmen tätig. Der dritte, Oliver Mintzlaff (47), war zuletzt Geschäftsführer des von Red Bull gesponserten deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Franz Watzlawick (55) war ab 2004 Chef von Red Bull Deutschland, verantwortete dann die Region Europa und leitet seit 2018 den globalen Vertrieb von Red Bull. Spätestens seit damals soll er dem inneren Mateschitz-Kreis angehört haben. Alexander Kirchmayr (51) ist seit 2005 bei Red Bull. Der ehemalige deutsche Langstreckenläufer Mintzlaff wiederum kam 2014 zu RB Leipzig. Er wird künftig alle Sportinvestments des Konzerns verantworten.