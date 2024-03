Weltweiter Ausfall bei McDonalds: Auch in Österreich

Wie die BBC berichtet kam es rund um den Globus zum Ausfall des Bestellsystems - wie "Futurezone" berichtet, prüft Österreich gerade auch Probleme bei uns in Österreich. In mindestens einem Restaurant kam es auch zu einem Ausfall. Auf der Plattform "X" (Twitter) berichtet ein User, wie die Mitarbeiter in Japan verzweifelt versuchen, die Bestellungen auf Papier abzurechnen.

I literally go into a Mac with my mother who has just landed and turns out there is a nationwide McDonalds Japan system outage, they only sell nuggets/fries and take cash only ???? staff are calculating the totals on paper. https://t.co/0DQlS7ixac