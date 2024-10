Preis-Schub bei ÖBB: Ab Dezember werden die Tickets teurer

Ab 15. Dezember werden die Ticketpreise bei der ÖBB teurer – durchschnittlich um 4,9 Prozent. Kunden können jedoch von einer Sonderaktion profitieren, die für drei Monate Sparschiene-Tickets stark vergünstigt.

Am 15. Dezember steht in Österreich der jährliche Fahrplanwechsel an, und mit ihm kommen auch Änderungen bei den Ticketpreisen. Die ÖBB sagte ihn an – mit einer weniger erfreulichen Nachricht: Die Preise für Standardtickets werden ab diesem Datum um durchschnittlich 4,9 Prozent angehoben.

ÖBB-Boss Matthä bestätigt Preiserhöhung

Dies sei die erste Preiserhöhung seit 18 Monaten, versichern die ÖBB. Zahlreiche Karten würden gar nicht teurer - wie zum Beispiel Sparschiene-Tickets oder die Preise für Sitzplatzreservierungen. Für spezielle Zielgruppen gebe es weiterhin Aktionen.

Noch vor Kurzem hielt sich ÖBB-Chef Andreas Matthä im ORF zurück, doch jetzt ist es offiziell: „Ab dem 15. Dezember werden die Ticketpreise erhöht.“ Die Erhöhung sei notwendig, nachdem die ÖBB zuletzt auf Preisanpassungen verzichtet hatte, um der Inflation entgegenzuwirken.

Preise rauf, aber ein 150.000faches „Dankeschön“ gibt es auch

Als kleine Wiedergutmachung gibt es für die Kunden der ÖBB eine Sonderaktion: 150.000 Sparschiene-Österreich-Tickets werden für drei Monate von 69,90 auf 29,90 Euro reduziert. Anlass dafür sind die Unwetterschäden, die in den letzten Monaten für Einschränkungen gesorgt haben.

Was bleibt unverändert?

Die Preise für reguläre Sparschiene-Tickets, Sitzplatzreservierungen und die beliebten NightJet-Verbindungen bleiben gleich. Am günstigsten ist weiterhin das Klimaticket, das seit 2021 unverändert 1.095 Euro kostet und für sämtliche Öffis in Österreich gilt.

Beispiele für die neuen Ticketpreise

Wer von Wien nach Linz fährt, zahlt mit Vorteilscard und bei Buchung am Tag der Abfahrt künftig 20,90 Euro, statt bisher 20,10 Euro. Wer das Ticket 15 Tage vorher kauft, kommt auf 19,70 Euro und spart damit 1,20 Euro.

Die Strecke von Graz nach Salzburg kostet bei Kauf 15 Tage vor Abfahrt künftig 54,20 Euro statt bisher 52,00 Euro.

Ticketvorverkauf für Fahrplan 2025 bereits gestartet

Der Ticketvorverkauf für den Fahrplan 2025 wurde bereits gestartet. Der neue Fahrplan der ÖBB ist ab dem 15. Dezember 2024 gültig. "Wie immer gilt: wer früher bucht, der reist günstigster", so die Bahn am Mittwoch in einer Aussendung. Rechne man die oben erwähnte Sonder-Aktion ein, betrage die Preiserhöhung über alle Standardtickets gesehen 3,5 Prozent und liege damit unter der rollierenden Inflation seit der letzten Preiserhöhung im Juni 2023, versichern die ÖBB.