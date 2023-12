Signa: Sanierungsexperte wird Vorstand bei Firmen

Am 1. Dezember wurde in außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der Signa der Sanierungsexperte Dr. Erhard F. Grossnigg zum weiteren Vorstand von zwei Gesellschaften bestellt.

In zwei außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG wurde der ausgewiesene Sanierungsprofi Dr. Erhard F. Grossnigg zum weiteren Vorstand der beiden Gesellschaften bestellt.

Nach Übernahme dieser Aufgaben wird er die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobilien-AGs umsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren

© Signa ×

Erhard Grossnigg

Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der SIGNA Prime Selection AG als auch der SIGNA Development Selection AG teilt dazu mit: „Mit Erhard Grossnigg gewinnen wir einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung für die beiden Immobiliengesellschaften SIGNA Prime und SIGNA Development. Er gilt als ausgewiesener Sanierungsexperte und konnte in seiner jahrzehntelangen Karriere bislang dutzende Sanierungsfälle begleiten und große Erfolge erzielen. Er wird diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen."

"In der Zwischenzeit brauchen wir Ruhe und Ordnung für diese SIGNA Gesellschaften, ihre Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem nächsten konsequenten Schritt schaffen wir weiteres Vertrauen in der jetzigen Situation. Die Qualität des SIGNA-Prime-Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut", so Gusenbauer.

Manager aus Finanzbranche

Erhard Grossnigg wurde 1946 geboren. Zu seinen Ausbildungsstationen gehören die Hochschule für Welthandel und die Stanford University. 1980 erfolgte die Promotion.

Seine berufliche Karriere startete bei der Chase Manhattan Bank, Wien, N.Y., Paris, Düsseldorf. Anschließend war er geschäftsführender Gesellschafter der DONAU FINANZ Treuhand- und FinanzierungsGmbH & Co. KG, Wien, später geschäftsführender Gesellschafter der E. F. Grossnigg Finanzberatung und Treuhandgesellschaft m.b.H. 2010 gründete er die Austro Holding GmbH.

Im Laufe seiner 44-jährigen selbstständigen Tätigkeit hat sich als wesentliches Arbeitsfeld die Sanierung von Unternehmen entwickelt. Erhard Grossnigg war in den unterschiedlichsten Branchen tätig, auch nicht auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen bzw. Institutionen zählen zu seinem Wirkungsfeld.