Der Wiener Szene-Gastronom Roberto Pavlović-Hariwijadi steht vor den Scherben seines kleinen Bar-Imperiums.

Seine "Robertos" American Bars an drei Wiener Innenstadt-Standorten sind seit Jahren Szene-Treff der Society und Party-People. Damit ist jetzt leider Schluss, denn die Robertos American Bar GmbH ist Pleite und schlittert mit zwei Millionen Euro Schulden in den Konkurs.

Roberto Pavlović-Hariwijadi © Andreas Tischler ×

"Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind Geschäfte und Umsätze der Bars deutlich zurückgegangen. Laut Eigenantrag wurden davor wesentliche Investitionen getätigt und dadurch Finanzierungskosten verursacht. Diese Kosten konnten jedoch nie eingespielt werden, da die Umsätze weit unter den Erwartungen geblieben sind, insbesondere, da das Ausgehverhalten der ursprünglichen Gäste sich offensichtlich wesentlich verändert hat. Vor der Antragsstellung geführte Investorengespräche haben laut Eigenantrag nicht gefruchtet", so ein Auszug aus dem Insolvenzantrag.

Robertos American Bar 3 © Hersteller ×

"Durch den Umsatzrückgang kam es letztendlich zu einer Zahlungsunfähigkeit der Insolvenzschuldnerin und ist aufgrund des Geschäftsbetriebs nicht davon auszugehen, dass diese behoben werden kann", so der Wortlaut im Antrag weiter.

Drei Kult-Bars an Top-Standorten

Was die drei Standorte angeht, ist deren Zukunft ungewiss. Der Mietvertrag von Robertos 1 am Bauernmarkt 11 ist ausgelaufen, bei Robertos 3 in der Marco-d’-Aviano-Gasse 1 ist ein Mietzins- und Räumungsverfahren anhängig. Was mit dem prominentesten Standort Robertos 2 in der Jasomirgottstraße 7 passiert, ist unklar.

Robertos American Bar 2 © Hersteller ×

19 Gläubiger betroffen

Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Betroffen davon sind 19 Gläubiger unter denen auch die stadtnahe "Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH" ist. "Nach eigenen Angaben, hat die Investorensuche bislang keinen Erfolg gebracht.

Robertos American Bar 1 © Hersteller

Ob eine Unternehmensfortführung und eine Entschuldung beabsichtigt wird, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden", schreibt der Alpenländische Kreditorenverband.