VW-Beben: Mindestens drei Werke sollen schließen

Jetzt beginnt das große Beben bei VW.

Der Konzern will mindestens drei Werke schließen.

Unzählige Arbeitsplätze sind betroffen. Die Sparpläne sind knallhart. Betroffen ist vor allem Deutschland. Zehntausende Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. Ganze Abteilungen werden dann ins Ausland verlagert.

Alle Standorte betroffen

Der Konzern hat die Arbeitnehmer schon informiert, sagte Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo (49) bei einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg. Von den Kürzungen sind alle Standorte betroffen. „Alle deutschen VW-Werke sind von diesen Plänen betroffen. Keines ist sicher!“, sagte Cavallo. Details gab sie nicht bekannt, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. VW hat in Deutschland rund 120.000 Mitarbeiter. Zehn Werke werden betrieben, mehr als die Hälfte der Beschäftigten sitzt in Wolfsburg.