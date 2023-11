Weihnachten: Das sind unsere Lieblings-Reiseziele

Flucht aus der Kälte: Viele Österreicher verbringen die Weihnachtsferien am Strand.

Laut Beratungs-Unternehmen Deloitte bleiben heuer 48 % der Österreicher fix über die Feiertage zuhause. 32% entscheiden sich gerade, ob sie wegfahren sollen. Doch auch wenn – im Extremfall – nur jeder Fünfte Österreicher in den Weihnachtsferien auf Urlaub fährt, verreisen immerhin 1,8 Millionen Menschen.

Das Top-Ziel ist heuer wieder Österreich. Die meisten fahren ihre Verwandte besuchen oder in ihr Heimat-Bundesland. Natürlich ist auch ein Ski-Urlaub für viele weiterhin ein Muss.

Ägypten ist Top-Ziel bei Mittelstrecke

Der weltweit größte Reisekonzern TUI hat gerade das Ranking der liebsten Winter-Destinationen der Österreicher präsentiert (Mittelstrecke).

Heuer wie auch im Vorjahr fliegen wir am liebsten ans Rote Meer in Ägypten, nach Hurghada. Dort hat es dann noch etwa 20 Grad. Im Schnitt regnet es dort im Dezember an gar keinem Tag.

Auf Platz zwei kommt Teneriffa. Hier hat es im Schnitt 22 Grad, wobei es im Süden auch mal 28 sein können.

Das sind unsere LIeblings-Destinationen