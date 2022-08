Supermarkt in Jesolo bietet Hitler-Wein an

In zahlreichen Urlaubsorten floriert das Geschäft mit mit Bildern von Hitler, Mussolini und Co. auf den Etiketten von Wein- und Bierflaschen.

Geschmacklos, aber in Italien legal: In Supermärkten in Jesolo werden Wein- und Bierflaschen mit “Sieg Heil”-Aufschrift, Hakenkreuzen und Portraits von Adolf Hitler verkauft. Und diese seien laut einer Verkäuferin "sehr beliebt bei den deutschen Urlaubern".

Während die Verbreitung von “Kennzeichen einer nationalsozialistischen Organisation“ in Österreich streng verboten ist, gibt es in Italien dafür kein juristisches Nachspiel. Schon seit Jahren werden in Italien Flaschen mit Hitler-Bildern auf dem Etikett verkauft. Obwohl sie immer wieder für Aufregung sorgen, boomt in Italien das Geschäft mit den Nazi-Symbolen.

Auch im Internet sind die umstrittenen Flaschen mit der Bezeichnung "Nostalgische Weine" erhältlich. Neben Hitler sind auch Mussolini, Stalin und Lenin auf den Bier-, Wein-, Prosecco- und Grappa-Flaschen abgebildet. Das Unternehmen des italienischen Weinproduzenten Fabio Bogo, das die Flaschen vertreibt, weist jeden Vorwurf der Nostalgie und Verharmlosung von Faschismus und Nationalsozialismus zurück. “Ich bin kein Nostalgiker, ich denke nur, dass man die Vergangenheit nicht vergessen darf. Zwielichtige Persönlichkeiten gab es in allen politischen Lagern jeder Zeit”, sagt Bogo einst im Gespräch mit der APA. Probleme mit den Behörden fürchtet Bogo nicht.