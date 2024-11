Wer nicht aufisst, muss in DIESEM Lokal Strafe zahlen

Das sind harte Bandagen! Wer hier nicht aufisst, der muss Strafe zahlen?

Ob das nachhaltig oder eher dreist ist, darüber können sich die Geister wohl trefflich streiten. Man geht in ein Lokal und bestellt sich etwas zu essen. Doch aus diversen Gründen isst man nicht auf, lässt Teile der Speisen zurückgeben.

In diesem Salzburger Lokal hat das jetzt drastische Konsequenzen - und zwar für den Geldbeutel. Im Asia-Lokal Fuji von Timo Zhou können Gäste zum Fixpreis so viel bestellen, wie sie wollen. Der Haken an der Sache: Wer nicht aufisst, muss Strafe zahlen. Der Chef des Restaurants will damit auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. Vor allem beim All-you-can-eat-Buffet ist das immer wieder ein Problem.

Für einen guten Zweck

Damit soll jetzt Schluss sein. Seit drei Wochen läuft das Experiment. Man kann so viel essen, wie man will, muss allerdings 5 Euro Aufpreis zahlen, wenn man den dritten Teller nicht ganz verspeisen kann. Ein Gutes hat die Sache: Die Strafpreise werden gesammelt und sollen für einen guten Zweck gespendet werden.