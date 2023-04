Wie immer einen Schritt voraus: AI Axess Intelligence

Axess nutzt die diesjährige Interalpin nicht nur um das neue Axess SKI WALLET, mit welchem man das Liftticket auf dem Handy speichern kann, vorzustellen - sondern auch um das 25-jährige Jubiläum zu feiern. Es waren äußerst intensive 25 Jahre vom Start-Up zum heutigen Weltmarkt-Unternehmen mit 460 Mitarbeitern, 16 Niederlassungen in 15 Ländern und einem Umsatz von 78,5 Millionen Euro. Denn um erfolgreich zu sein, musste man nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind. Diese Ideen und Entwicklungen trugen dazu bei, dass das Unternehmen nicht nur eine große Zukunft hinter sich, sondern vor allem vor sich hat. Es überrascht demnach nicht, dass Axess' neue Ideen dem aktuellen Claim "Smarter Solutions for a Digital Planet" folgen. Die digitale Transformation der Industrie schreitet voran und damit auch die Entwicklungen von Axess. Der Schritt von einem Hardware-Unternehmen, welches auch Software liefert, zu einem Komplettlösungsanbieter, der sich auf Software konzentriert, ist die logische Folge. Im Zuge dieses Wandlungsprozesses hat Axess eine neue Plattform geschaffen: AI Axess Intelligence.

Am ersten Abend der Interalpin luden Christian Windhager (CEO), Oliver Suter (CSO) und Daniel Wakounig (CTO) die internationalen Geschäftspartner zur Präsentation. Enric Llopard, Spezialist für digitale Transformation mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet, lieferte Einblicke in seine Zeit der Digitalisierung des FC Barcelona als auch anderer Entertainment-Konzerne.

Die neue Entwicklung von Axess basiert hauptsächlich auf Software und ist in ihrer Architektur und Abstraktion komplex. Es geht um die Integration von Drittanbieterlösungen, Flexibilität im Ticketing und bei Geschäftsmodellen, um Hardware-Integration, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit. Das übergeordnete Ziel ist, die flexibelste, konfigurierbarste und integrativste Handels-, Marketing- und Service-Delivery-Plattform für Kunden und Märkte bereitzustellen. Schlicht: Sell anything, anywhere, anytime.

Die Hauptverfügbarkeit ist für den Winter 2025/26 geplant. Hybride Lösungen mit klassischem Fulfillment und erweiterten KI-Komponenten werden bis 2025 implementiert. Aktuell bereits operative Projekte sind "The Powder Group", "Aspen Snowmass" (USA), "Jungfraubahnen" und die "Schilthornbahn" (CH).