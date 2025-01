Wiener „Brand Strategist” Jascha Widecki zieht von London nach New York

Nach 15 Jahren in London zieht Jascha Widecki, ursprünglich aus Wien, nach New York um seine Karriere in den USA weiterzuentwickeln.

Nach einem Wirtschaftsstudium an der renommierten Durham University in England begann Widecki seine Karriere in Wien bei DO & CO International. Dort arbeitete er im Event-Catering Team sehr eng mit dem Senior Management zusammen und organisierte weltweit Events.



Anfang 2010 folgte dann der Umzug nach London, zunächst als DO & CO Mitarbeiter, bevor der Auslandsösterreicher bei der Concierge und Lifestyle Management Firma Quintessentially tätig wurde. Quintessentially wurde 2000 vom Neffen der Queen Camilla, Sir Ben Elliot, gegründet. Widecki betreute dort seine wohlhabenden und berühmten Kunden als persönlicher Luxusberater. Er arbeitete sehr eng mit Sir Ben zusammen, ehe sie 2015 als Partner eine erfolgreiche Consulting Firma gründeten.

Der gebürtige Wiener war als Co-Founder und Chief of Staff tätig und für ein Team von acht Mitarbeitern zuständig. Als Sir Ben im Sommer 2019 von Prime Minister Boris Johnson zum Chairman der Konservativen Partei in Großbritannien ernannt wurde, war Widecki an seiner Seite und im Fundraising Bereich für Johnson aktiv, unter anderem auch vor der General Election im Dezember 2019.

Nach fast zwölf Jahren als Wegbegleiter von Elliot entschied sich Widecki Ende 2021 zu einer neuen beruflichen Herausforderung, nämlich als Chief of Staff und Director of Brand Strategy von Jamie Reuben, Sohn von Multi-Milliardär David Reuben des Familienunternehmens Reuben Brothers. Dort war Widecki für alle Marketingaktivitäten, Branding, Public Relations und Events im Hotel- und Restaurant-Portfolio zuständig. Er arbeitete an großen internationalen Hotel-Immobilien Projekten: The Surrey Hotel und The Surrey Residences auf der Upper East Side in Manhattan, KYU Restaurants in Miami, New York und Las Vegas, The Vineta Hotel in Palm Beach in Florida, The Twenty Two Hotel und Club in New York und London, Admiralty Arch und Cambridge House in London, sowie Hotels in Italien, Spanien und der Schweiz.

Anfang 2025 beschloss Widecki dann seine Expertise nach New York zu ‘übersiedeln’ und nahm letzte Woche einen neuen Job an: als Director of Brand Strategy für MCR Hotels, unter anderem Inhaber des renommierten Gramercy Park Hotels, sowie der TWA und High Line Hotels in New York City. Insgesamt besitzt die Firma mehr als 150 Hotels in den Vereinigten Staaten.