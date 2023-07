Wiener Kult-Café Blaustern sperrt zu

Nach 27 Jahren schließt das Wiener Kult-Café ''Das Blaustern'' seine Tore.

"Seit 1996 haben wir unser Bestes gegeben, um euch mit köstlichen Gerichten und einem unvergesslichen gastronomischen Erlebnis zu verwöhnen", schreibt das Café Blaustern auf Facebook. Allerdings werde die gesamte Gebäudefassade ab Juli renoviert, wodurch ein reibungsloser Betrieb nicht mehr möglich sei. „Diesen Anlass nutzen wir, um im September einem neuen Gastro-Konzept in Wien Platz zu machen."

Das Café, welches neben der U-Bahn-Station "Nußdorfer Straße" im 19. Wiener Gemeindebezirk liegt, möchte sich bei allen bedanken, „die uns im Laufe der Jahre besucht haben. Eure Treue und Unterstützung haben uns angetrieben und uns dabei geholfen, diese unglaubliche Reise zu bestreiten. Wir haben Freundschaften geschlossen, Erinnerungen geschaffen und uns von eurer Liebe zur Kulinarik inspirieren lassen."

Deshalb muss das Blaustern schließen

Der Grund für die Schließung? „Die Herausforderungen der letzten Jahre, insbesondere in dieser unvorhersehbaren Zeit, haben uns gezeigt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen.", so das Café. Endgültig geschlossen wurde das Café bereits vergangenen Sonntag um 17.00 Uhr. Im September soll ein neues Gastro-Konzept präsentiert werden.