Wiener Millionärin verschenkt ihr Geld

Am Samstag trifft sich der "Gute Rat für Rückverteilung" zum ersten Mal - das ist ein Projekt von der Millionen-Erbin Marlene Engelhorn. Dieses Projekt soll entscheiden, wer das Vermögen in der Höhe von 25 Millionen Euro bekommen soll.

Der "Gute Rat der Rückverteilung" besteht aus einer Gruppe von 50 Menschen, die den Querschnitt der Bevölkerung darstellen soll. An sechs Wochenenden trifft sich dieser Rat um darüber zu diskutieren, wer das Geld bekommen soll. Am Samstag treffen sich die 50 Menschen zum ersten Mal - in Salzburg. Die Millionen-Erbin wird bei dem ersten Treffen persönlich auch vor Ort sein. Das letzte Treffen soll am 8. und 9. Juni stattfinden.

Die Teilnehmer des "Guten Rats der Rückverteilung" sind komplett zufällig ausgewählt worden - Faktoren wie Herkunft, Region, Bildung, Erwerbsstatus und Einkommen wurden jedoch bei der Auswahl berücksichtigt. Engelhorn ist seit Jahren dafür, dass Superreiche in Österreich besteuert werden, um so die Schere zwischen Arm und Reich zu verringern. So ist es auch zu der Idee gekommen. Die 50 Personen sollen dann in weiterer Folge entscheiden, wo das Vermögen von 50 Millionen Euro gehen soll.