Will Musk Twitter nicht mehr kaufen?

Ein kryptischer Tweet des Milliardärs sorgt für Wirbel

Der E-Auto-Pionier hatte vergangene Woche angekündigt, dass er Twitter kaufen und von der Börse nehmen wolle. Er nannte dabei einen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von rund 43 Mrd. Dollar (aktuell rund 39,5 Mrd Euro) entspräche.

Der Twitter-Verwaltungsrat setzte daraufhin eine Abwehrmaßnahme in Gang, bei der andere Aktionäre günstiger Anteile hinzukaufen können, sobald ein Aufkäufer wie Musk die Marke von 15 Prozent überschreitet. Das würde seine Beteiligung verwässern. Musk kaufte sich in den vergangenen Monaten einen Anteil von gut 9 Prozent des Unternehmens zusammen. Zugleich hält sich Twitter die Möglichkeit offen, bei einem passenden Preis einem Deal zuzustimmen. Die Anleger zweifeln auch nach Bekanntgabe der Finanzierungszusagen daran, dass Musk ans Ziel kommen wird: Die Twitter-Aktie lag im frühen US-Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent bei gerade einmal rund 47 Dollar.

Moving on ... Musk kein Interesse mehr an Kauf?

Ein Posting des des Milliardärs auf Twitter sorgt derzeit einmal wieder für Verwirrung. Zahlreiche User interpretieren die Worte "Moving on" so, dass Musk doch von einem Kauf des Mikrobloggingdienst absehen will.

Moving on … — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022

Business Live - Lesen Sie mehr Führungskräfte sehen Österreich vielfach hinter EU-Vergleich Bei der Standortqualität sehen heimische Führungskräfte unser Land zwar grundsätzlich als attraktiv an - bei zahlreichen Indikatoren bleibt Österreich aber hinter einer Vergleichsgruppe von fünf kleinen offenen EU-Volkswirtschaften zurück.

Tesla-Chef Musk ist die mit Abstand reichste Person der Welt. Das Vermögen besteht aber fast ausschließlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers und seiner Weltraumfirma SpaceX, so dass er für einen Twitter-Kauf auch zu Krediten greifen müsste.