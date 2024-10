Wirt verlangt 5,90 Euro für gefiltertes Leitungswasser

In immer mehr Lokalen muss man für Leitungswasser zahlen.

Wie jedes Jahr erhebt die AK Tirol im Herbst die Getränkepreise in ausgewählten Wirtshäusern. Gegenüber dem Vorjahr sind die Durchschnittspreise um bis zu 6,31 % gestiegen – und damit wesentlich stärker als der Verbraucherpreisindex.

Besonders auffällig sind die Preiserhöhungen bei Cola, Apfelsaft und Eistee: Ein kleines Glas Cola (0,3 l) kostet durchschnittlich 3,66 € bei einem Preisanstieg von durchschnittlich 6,31 % gegenüber 2023. Für eine Flasche Eistee (0,33 l) sind 3,71 Euro zu zahlen (+4,42 %), ein Glas Apfelsaft (0,3 l) kostet 3,61 Euro (+6,28 %).

Teures Leitungswasser

Auffallend ist der Trend zum kostenpflichtigen Leitungswasser. Wurde in der Vergangenheit das Ausschenken von Leitungswasser als kostenloses Service für die Gäste verstanden, steigt die Zahl jener Wirtshäuser, in welchen Leitungswasser verrechnet wird, weiter an. Aktuell muss man bereits fast in jedem zweiten Lokal für Leitungswasser zahlen.

Für einen Liter Leitungswasser werden zwischen 1 € und 5 € verrechnet. In drei Wirtshäusern wird das örtliche Leitungswasser gefiltert. Ob dies in Anbetracht der hervorragenden Tiroler Wasserqualität nötig ist, sei laut AK dahingestellt. Der Preis für einen Liter gefiltertes Leitungswasser beträgt bis zu satten 5,90 Euro.