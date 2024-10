Wirtschafts-Nobelpreis geht an drei US-Forscher

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht heuer an die in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson.

Sie werden für ihre Forschung zur Rolle von Institutionen für den Wohlstand von Nationen ausgezeichnet. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Acemoglu war vorab von mehreren Ökonomen als ein Favorit auf den diesjährigen Preis genannt worden.

Auch IHS-Direktor Holger Bonin sagte in einer ersten Stellungnahme zur APA, er habe schon länger Acemoglu als nobelpreiswürdig gesehen - allerdings für seine Forschungen im Bereich Arbeitsmarkt. Die Forschung von Acemoglu habe "ein sehr breites Profil", er arbeite etwa auch zu Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Acemoglu kombiniere eine extrem angewandte Forschung mit einer "sehr, sehr sauberen Theorie" zu Wachstum und Institutionen.

Am Ende setzen sich doch demokratische Strukturen durch

Das Argument der drei in den USA tätigen Forscher, wonach demokratische Strukturen letztlich zu mehr Wachstum und Wohlstand führen, sei gerade in der aktuellen Zeit, wo manche glauben, dass Länder wie China mit einem Modell des offensichtlich nicht demokratischen und gelenkten Marktes auch erfolgreich sein könnten "ein wichtiger Hinweis". Denn die Arbeit der heute Ausgezeichneten zeige, dass sich am Ende doch demokratische Strukturen durchsetzen - "das ist auch meine Überzeugung", so Bonin. Ihr Werk liefere auf höchstem Niveau, empirisch sauber und mit historischen Daten die Argumente und Belege, warum das so sei. Das "Framing" des Preises passe gut in die heutige Zeit.

Alle drei ausgezeichneten Forscher sind in den USA aktiv. Der 57-jährige Acemoglu und der 61-jährige Johnson lehren am Massachusetts Institute of Technology (MIT), der 64-jährige Robinson ist Professor an der Universität von Chicago. Es sei "eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", die großen Einkommensunterschiede zwischen den Ländern zu reduzieren, erklärte das Gremium. Die Preisträger hätten dabei die Rolle sozialer Institutionen bei diesem Prozess aufgezeigt.