Wut-Song gegen Pierer: "Du hast uns verraten"

Im Netz verbreitet sich ein Song über KTM-Chef Stefan Pierer. Er muss darin Kritik einstecken – teils werden üble Behauptungen aufgestellt.

Ende November leitete die Pierer Industrie AG ein europäisches Restrukturierungsverfahren ein. Kurz darauf meldeten die KTM AG und ihre beiden Töchter Insolvenz an. 250 der mehr als 3.600 Mitarbeitenden wurden bereits gekündigt. Weitere sollen noch folgen. In der Belegschaft herrscht Ungewissheit, wen es treffen wird.

Seit Wochen gibt es bereits mehrere Versionen eines Wut-Songs über KTM-Chef Stefan Pierer. Darin drückt ein unbekannter Urheber seinen Ärger über Pierer aus: "KTM, wir hatten einen Traum, doch der Chef macht uns arm. Wie kann man das glauben? Stefan Pierer, dein Name bringt Wut. Du nahmst unser Blut, doch für uns hast du nichts gut!" Weiter heißt es: "Stefan, du hast uns verraten. Deine Taschen voll, doch für dich sind wir nur Ratten. Für Luxus gelebt, uns liegen gelassen".

Am Ende des Songs geht die Zeile: "Jetzt stehen wir da, ohne Hoffnung, kein Geld. Doch uns kriegt keiner, wir halten die Welt. Pierer dein Name ist Schall und Rauch, KTM lebt in uns auch ohne dem Bauch."

130.000 Motorräder auf Lager

Bei KTM rund 130.000 Motorräder auf Lager, die zumindest teilweise nicht der Euro5+ Abgasnorm entsprechen sollen. Als Insolvenzursache verwies das Unternehmen aber unter anderem auf gestiegene Standortkosten und auf die Rezession.

Laut Gläubigerschutzverbänden hat KTM Schulden in der Höhe von mindestens 1,8 Mrd. Euro angehäuft, davon soll ein Großteil von rund 1,3 Mrd. Euro Banken betreffen. Gläubiger können noch bis spätestens 16. Jänner ihre Forderungen anmelden. Die Prüfungstagsatzung wurde für den 24. Jänner, die Abstimmung über den Sanierungsplan für 25. Februar anberaumt. Den Gläubigern wird im Sanierungsplan eine Quote von 30 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren angeboten.