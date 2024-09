Zahlen belegen: Österreicher essen immer weniger Fleisch

Laut Statistik Austria ist der österreichweite Fleisch-Verbrauch pro Kopf im Zehnjahresvergleich um fast 11 Kilo gesunken.

2023 produzierten die landwirtschaftlichen Betriebe hierzulande insgesamt 5 Millionen Tonnen an tierischen Erzeugnissen. Die Produktion lag damit auf dem Niveau des Vorjahres. In Summe wurden für den in- und ausländischen Markt folgende Mengen erzeugt :

4 Mio. Tonnen Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch (plus 1 Prozent gegenüber 2022)

2,35 Mrd. Stück Eier (minus 1 Prozent)

5.200 Tonnen Fisch (entspricht der Menge von 2022)

Interessant: Bei Fleisch lag die Bruttoeigenerzeugung (in Schlachtgewicht, also inklusive Knochen und Fett) mit 852.900 Tonnen um 3 Prozent unter dem Vorjahres-Niveau.



Den aktuellen Versorgungsbilanzen der Statistik Austria nach verbrauchten die Österreicher im Jahr 2023 also genau 86,6 Kilo Fleisch pro Kopf. Das entspricht einem Rückgang um 1,7 Kilo im Vergleich zum Vorjahr bzw. 10,9 Kilo im zehnjährigen Vergleich. Auch im Hinblick auf die Milch-Produktion gab es mit 76,0 Kilo pro Kopf einen geringeren Verbrauch (minus 3 Kilo) als noch 2022.