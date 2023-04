106-jährige indigene Tätowiererin wird Vogue-Covergirl

Das Magazin teilte die Nachricht gestern auf Twitter mit und postete ein Foto von Whang-Od in traditioneller Kleidung mit bunten Perlen und einem von Kopf bis Fuß kunstvoll tätowierten Körper. Die Schönheitsausgabe trug den Titel "Next of Skin".

"Sie gilt als die letzte Mambabatok ihrer Generation und hat die Symbole des Kalinga-Stammes, die für Stärke, Tapferkeit und Schönheit stehen, auf ihre Haut geprägt." Bei dieser traditionellen Technik, die über 1.000 Jahre alt ist, sticht der Mambatok-Künstler mit einem sehr scharfen Stock Tinte aus Holzkohlenruß in die Haut.

Apo Maria “Whang-Od” Oggay symbolizes the strength and beauty of the Filipino spirit.



Heralded as the last mambabatok of her generation, she has imprinted the symbols of the Kalinga tribe signifying strength, bravery & beauty on the skin.



