1368-jähriger Vampir jetzt bei OnlyFans

Eine kroatische Vampirtänzerin, die mehr als 1300 Jahre alt sein will, eröffnet wegen Geldnot nun ein OnlyFans Konto.

Die Geschichte schlägt hohe Wellen. Eine, nach eigenen Angaben, 1368 Jahre alte Frau eröffnet ein OnlyFans Konto, um Geld zu sammeln. Völlig uneigennützig macht sie dies jedoch nicht. Die nun in England lebende Frau wurde in ihrer früheren Heimat Kroatien eines Wirtschaftsverbrechens schuldig gesprochen und muss nun rund 30.000 € an den Staat überweisen, oder eine Haftstrafe antreten.

© @vampiricaolja ×

Olja Einfalt, auch bekannt als der Split-Vampir, ist eine beliebte kroatische Medienpersönlichkeit und Tänzerin. Olja, die behauptet, 1368 Jahre alt zu sein, hat beschlossen, ihr auffallend jugendliches Aussehen für einen guten Zweck zu nutzen und ein OnlyFans-Konto zu eröffnen, um einen Teil der Schulden zurückzuzahlen.

Die Vampirin behauptet, sie habe es zuvor mit "Glücksspiel, Putzen und Politik" versucht, sei aber "vor dem Verbrechen zurückgeschreckt".

© @vampiricaolja

Im Interview mit der kroatischen Nachrichtenplattform RTL meint sie: "Dies ist eines meiner Einkommen, und ich möchte beweisen, dass OnlyFans nicht nur eine Seite für explizite Bilder ist, sondern eine Plattform sein kann und ist, auf der Künstler, Schauspieler, Tänzer, Köche und jeder, der einen lehrreichen Inhalt hat, beworben wird.

© @vampiricaolja

Seit ich ein Mensch war, damals im Mittelalter, ist das künstlerische Schaffen die Art und Weise, in der ich das Leben aufgrund seiner Vielseitigkeit erfahren habe, die es mir erlaubt, mich mit allen Mitteln auszudrücken und die Welt in all ihrer bunten und vielfältigen Pracht zu bewundern," so die Künstlerin. Ob sie die nötige Summe durch die Auftritte bei OnlyFans bekommen wird, bleibt jedoch abzuwarten.