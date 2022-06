15-Jähriger protzt mit Luxus-Autos, Villen und Pool

Donald Dougher verdient mit 15 Jahren schon dank seines Youtube-Kanals 20 000 Euro im Monat.

Luxus-Autos, Immobilien, Reisen und einen Pool, den er wegen der vielen Treppen dorthin noch nie benutzt hat. So sieht das Leben von Donald Dougher aus. Der 15-Jährige nennt sich selbst "the richest kid in america".

© Instagram/donlad ×

Weit davon ist Dougher auch nicht mehr entfernt, momentan steht er auf Platz 19 der reichsten Jugendlichen der USA. Aber wer glaubt, dass er nur dank seiner Eltern Geld hat, irrt sich. Der 15-Jährige ist nach eigenen Angaben schon Millionen wert, vermutlich durch Werbeeinnahmen von seinem Youtube-Kanal.

Und sein Geld zeigt der Teenager gerne her. "Ich mag die schöneren Dinge im Leben", erklärt Dougher. Allerdings gebe es keine Stunde in der Woche, in der er nicht arbeiten würde.