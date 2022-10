224 Meter hohes Mondhotel: 5 Milliarden Dollar Mega-Projekt

In Dubai, wo auch sonst, soll in den nächsten vier Jahren eine unglaubliche Vision zur Realität werden. Geplant ist ein 224 Meter hohes Hotel, welches in Form und Farbe so aussehen soll wie der Mond. Kostenpunkt: 5 Milliarden Dollar

Die Firma Moon World Resorts Inc. hat ein großes Ziel. Mit dem Werbeslogan "12 waren dort, 7 Milliarden wollen dort hin", möchte das Unternehmen den Mondtourismus zu uns auf die Erde bringen. Durch ein kreisrundes Gebäude, welches 622 Meter im Umfang und 224 Meter in der Höhe messen soll, will man den Besuchern das Gefühl geben, als seien sie gerade wirklich am Mond. Ob sie damit tatsächlich 7 Milliarden Menschen die Möglichkeit geben können den "Mond" zu besuchen, ist fraglich, da das Hotel wohl eher in die Klasse Luxus fallen wird. Modernste Technik und edles Design sollen ein einmaliges Ambiente für die Besucher ermöglichen. Im Innenraum werden neben 300 "Sky-Villen", welche gekauft werden können, auch etwaige Restaurants, ein Nachtclub, Fitnesscenter, Wellnessbereich, Theater und ein Forschungszentrum sein. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MOON World Resorts (@moonworldresortsinc) Eigene Mondkolonie Außerdem soll es die Möglichkeit geben, auf die Oberfläche des "Mondes" zu kommen. Mit einem Shuttle würden die Gäste dann hinauftransportiert werden und könnten dann dort angekommen, eine - vom Hotel engagierte - Kolonie beobachten, wie sie auf der "Mondoberfläche" arbeiten verrichten und leben. Drei weitere Trabanten-Hotels sind geplant - als heißer Kandidat für einen weiteren Standort wird Las Vegas gehandelt.