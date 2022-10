5.600 Euro: Schüler (18) wird von Stripclub abgezockt

Während eines Schulausfluges ist ein Schüler (18) von einem Stripclub böse abgezockt worden. Als er wieder zu Hause ankam, stellte er fest, dass von seinem Konto 5.600 Euro abgebucht wurden.

Ein 18-jähriger Schüler aus dem Freistaat Bayern wollte es sich bei der Schulreise nach Krakau, Polen, gut gehen lassen. Daher entschied er sich dazu, in einen ansässigen Stripclub zu gehen, um sich dort für 65 Euro einen "Private Dance" zu erwerben. Auf Kosten des Hauses bekam der junge Mann zwei Gläser Schnaps serviert, an alles, was darauf folgte, kann er sich nicht mehr erinnern.

Nach der Rückkehr vom Schulausflug musste der Schüler dann aber verdutzt feststellen, von seiner Karte wurden nicht die abgemachten 65 Euro abgebucht, sondern 5.600 Euro. Dabei haben Unbekannte mehrmals kleinere Geldbeträge vom Girokonto gebucht, damit es nicht gesperrt wird. Der 18-Jährige wandte sich an die Polizei, welche nun - im Zusammenspiel mit den polnischen Behörden - versucht diesen Fall zu klären.