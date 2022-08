Einige US-Stars verstoßen mit der Bewässerung ihrer Luxus-Grundstücke gegen die in Kalifornien geltenden Maßnahmen zum Wassersparen.

Einem Medienbericht der „ Los Angeles Times“ zufolge, hätten benachbarte Grundstücke von Kim Kardashian in der Gemeinde Hidden Hills im Juni 878 000 Liter Wasser mehr verbraucht, als erlaubt.

Wassersparen in Kalifornien

Da Kalifornien schon seit mehr als 20 Jahren unter einer Dürrephase leidet, gibt es seit kurzem eine Obergrenze für den Wasserverbrauch für Haushalte. Diese Regeln gelten auch für Promis aus den Nobelbezirken Beverly Hills bis Calabasas und Hidden Hills im San Fernando Valley. Hier leben die Reichen und Berühmten in riesigen Anwesen mit grünem Rasen und großen Gärten.

Überschreiten der Grenze

Neben Kim Kardashian lebt ihre Schwester Kourtney in Calabasas und habe( laut Los Angeles Times) 379 000 Liter Wasser zu viel verbraucht. Im Anwesen von „Rocky“-Star Sylvester Stallone wurden demnach im Juni 870 644 Liter Wasser mehr verbraucht als zulässig – ein Überschreiten der erlaubten Menge um 533 Prozent. Diese Stars zählen somit zu den größten Wasserverschwendern im ganzen Bundesstaat!

Kleine Geldstrafen, strenge Regeln

Strafen gegen die gesetzlichen Wasservorgaben befinden sich in der Höhe von einigen hunderten Dollar – dies stellt jedoch selten ein Problem für die betroffenen Multimillionäre dar. In den von vielen Reichen bewohnten Gemeinden Calabasas and Hidden Hills überschreiten laut der „Los Angeles Times“ mehr als 2000 Bewohner die zulässigen Wassermengen. Die zuständige Behörde hat ihnen deshalb jetzt „Überschreitungsbescheide“ ausgestellt: Mindestens viermal haben sie 150 Prozent ihres monatlichen Wasser-Budgets überschritten, seit die Behörde Ende letzten Jahres den Dürre-Notstand ausgerufen hat. Die strengen Regeln beschränken beispielsweise die Bewässerung im Freien auf einen Tag in der Woche und auf nur acht Minuten pro Station an diesem Tag.

Stallone und die 500 Bäume

Ein Anwalt von Action-Star Stallone erklärte gegenüber der „Los Angeles Times“, der Bericht würde die „Situation“ falsch darstellen. Auf dem Anwesen des Schauspielers stünden rund 500 Bäume. Die Erklärung: „Ohne eine angemessene Bewässerung würden sie höchstwahrscheinlich absterben. Das könnte dazu führen, dass tote oder beschädigte Bäume auf das Grundstück meines Mandanten oder auf benachbarte Grundstücke fallen.“ Außerdem habe Stallone einige Rasenflächen absterben lassen, um Wasser zu sparen.