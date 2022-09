Adam Levine soll Baby nach Affäre benennen wollen

Maroon 5-Star Adam Levine wurde beschuldigt, eine "jahrelange Affäre" mit einem Instagram-Model zu haben. Zudem soll er eines seiner Kindern nach der Affäre benennen wollen.

Der Sänger, 43, ist mit dem Victoria's Secret Model Behati Prinsloo, 34, verheiratet, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist. Das Model Sumner Stroh erhob auf TikTok die Vorwürfe gegen den Musiker.

"Im Wesentlichen hatte ich eine Affäre mit einem Mann, der mit einem Victoria's Secret-Supermodel verheiratet ist", sagte sie, bevor sie Levine nannte. "Zu dieser Zeit war ich jung und naiv. Und ich meine, ganz ehrlich, ich fühle mich ausgenutzt. Ich war nicht in der Szene, wie ich es jetzt bin, also war ich definitiv sehr leicht zu manipulieren".

Stroh bezog sich auf eine Instagram-DM, die angeblich von Levine an sie geschickt wurde und in der stand: 'Es ist unfassbar, wie verdammt heiß du bist. Es haut mich einfach um. Sie betitelte ihr Video: Ich schäme mich dafür, dass ich mich mit einem Mann eingelassen habe, dem es an Reue und Respekt mangelt".

Levine hat sich zu den Anschuldigungen nicht geäußert. Berichten zufolge soll der Maroon5-Sänger aber seiner Frau vorgeschlagen haben, seinem dritten Kind den gleichen Vornamen wie seiner Affäre zu geben.