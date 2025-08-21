Älteste Frau der Welt feiert ihren 116. Geburtstag

Ethel Caterham wurde am 21. August 1909 in Shipton Bellinger, Südengland, geboren. Nun lebt sie in einem Pflegeheim in Lightwater nahe London. Dort wurde der runde Tag im kleinen Kreis begangen.

Das Pflegeheim „Hallmark Lakeview Care Home“ teilte dem britischen Magazin Metro mit, dass Ethel allen Menschen dankbar für die Glückwünsche sei.

Die heute 116-Jährige kann auf ein langes und bewegtes Leben zurückblicken. © Facebook: Hallmark Lakeview Luxury Care Home

Auf Interviews oder lange Gespräche habe sie an diesem Tag aber keine Lust gehabt. Eine Ausnahme würde sie jedoch machen: Für König Charles III. (76) würde sie jederzeit ein Gespräch führen. Ob der Monarch ihr gratuliert hat, ist bisher nicht bekannt.

Ein Leben zwischen England, Indien und Hongkong

Mit 18 Jahren zog es Ethel nach Indien, wo sie als Au-pair für eine Militärfamilie arbeitete. 1931 kehrte sie nach Großbritannien zurück. Dort lernte sie ihren späteren Mann Norman kennen, den sie zwei Jahre später in der Kathedrale von Salisbury heiratete. Norman machte Karriere beim Royal Army Pay Corps und wurde Oberstleutnant.

Mit König Charles III. würde sie ein Gespräch führen – mit sonst niemandem. © Facebook: Hallmark Lakeview Luxury Care Home

Das Paar lebte zunächst in Salisbury, ehe es nach Hongkong ging. Dort gründete Ethel einen Kindergarten und unterrichtete Kinder in Englisch. Später verschlug es die Familie nach Gibraltar, wo die beiden ihre zwei Töchter bekamen. Schließlich ging es wieder zurück nach England.

Große Familie und starke Gene

Heute ist Ethel Mutter, Großmutter und Urgroßmutter: Drei Enkelinnen und fünf Urenkel gehören inzwischen zur Familie. Auch ihre Schwester wurde sehr alt – sie erreichte das Alter von 104 Jahren.

Titel als älteste Frau der Welt

Erst im Mai dieses Jahres wurde Ethel offiziell zur ältesten Frau der Welt ernannt. Der Grund: Die bis dahin Älteste, Inah Canabarro Lucas aus Brasilien, starb mit 116 Jahren und 326 Tagen.