Älteste Frau der Welt mit 122 Jahren verstorben

Die chinesische Frau Lin Shemu, die als die älteste lebende Person der Welt galt, ist im hohen Alter von 122 Jahren verstorben.

Ihr Leben erstreckte sich über mehr als ein Jahrhundert, in dem sie bedeutende Momente der Weltgeschichte miterlebte. Ihre Familie erinnert sich an eine selbstständige, lebensfrohe Frau, die bis zuletzt aktiv blieb.

Älter als die Titanic-Katastrophe

Lin Shemu wurde laut offiziellen Dokumenten am 18. Juni 1902 in der chinesischen Provinz Fujian geboren. Sie verstarb am 1. Januar friedlich im Schlaf. Mit ihrem Alter von 122 Jahren und 197 Tagen gehörte sie zu den wenigen Menschen, die zwei Weltkriege, den technischen Fortschritt des 20. und 21. Jahrhunderts sowie unzählige gesellschaftliche Veränderungen aus erster Hand erlebten.

The world's oldest woman has died at the age of 122 as her family shared the secret to her longevity.https://t.co/uS9I8A8Lek pic.twitter.com/m9eI1ubVV3 — Daily Star (@dailystar) February 4, 2025

Bereits als zehnjähriges Mädchen wurde sie Zeugin der Titanic-Katastrophe im Jahr 1912. Ihr Geburtsjahr fiel in die Guangxu-Periode der Qing-Dynastie, als Theodore Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten war und Lord Salisbury das Vereinigte Königreich regierte.

Gesundheit und Lebensstil

Trotz ihres hohen Alters blieb Shemu weitgehend gesund. Abgesehen von einer Beinverletzung infolge eines Sturzes und einem Sehverlust hatte sie keine ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden. Bis zu ihrem Lebensende versorgte sie sich selbst, verfügte über ein ausgezeichnetes Gehör und genoss ihre Mahlzeiten mit gutem Appetit. Auf die Frage nach ihrem Geheimnis für ein langes Leben antwortete sie einst schlicht: „Essen, trinken und schlafen können – das ist ein Segen.“

Familie und Erinnerungen

Shemu lebte ihr gesamtes Leben in Fujian, einer Provinz zwischen Shanghai und Hongkong (China). Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann hatte sie sieben Kinder – drei Söhne und zwei Töchter. Ihr jüngster Sohn, der am 4. Februar seinen 77. Geburtstag feierte, beschrieb seine Mutter als humorvoll und mit sich selbst im Reinen. Falls sie einmal traurig war, fand sie schnell zu ihrer fröhlichen Natur zurück.

Alter nie offiziell bestätigt

Obwohl Shemus Alter außergewöhnlich war, wurde sie nie offiziell von Guinness World Records bestätigt. Laut den aktuell verifizierten Aufzeichnungen ist die älteste lebende Frau der Welt derzeit die brasilianische Nonne Inah Canabarro Lucas, die 116 Jahre alt ist. Sie übernahm diesen Titel am 29. Dezember, nachdem die Japanerin Tomiko Itooka, zuvor als ältester lebender Mensch anerkannt, in einem Pflegeheim verstarb. Der offiziell am längsten nachgewiesene Mensch der Geschichte ist Jeanne Calment aus Frankreich, die 1875 geboren wurde und 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen starb. Sollte Shemus Geburtsdatum korrekt sein, hätte sie Calments Rekord um 33 Tage übertroffen.