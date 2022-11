Aggressives Krokodil zieht Fischer aus dem Boot

Ein Krokodil hat einen 22-jährigen Fischer aus einem fahrenden Boot gezerrt und getötet.

Der Tod eines Fischers lässt keine Zweifel mehr darüber, dass er das Opfer eines Krokodils wurde. Der 22-jährige Prosper Mudyavi aus dem Vorort Nyamhunga in Simbabwe war am Sonntag früh am Morgen beim Kariba-Staudamm fischen. Dabei wurde er von einem Krokodil aus dem Boot gerissen und getötet.

"Dieser Krokodilangriff ist insofern rätselhaft, als die Reptilien normalerweise nicht auf fahrende Boote losgehen", erklärte ein Experte gegenüber der lokalen Nachrichtenseite New Zimbabwe. Deshalb geht man davon aus, dass es sich bei dem Angreifer um ein aggressives Krokodil handelt.

Zurzeit ist in Simbabwe Regenzeit, was mit der Zeit zusammenfällt, in der Krokodile ihre Eier legen und besonders aggressiv sein können. Allein im Jahr 2020 seien 28 Simbabwer bei Krokodilangriffen getötet und mindestens 20 verletzt worden. Weltweit sind tödliche Krokodilangriffe aber eher selten.