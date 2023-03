Als erster Fußballklub: Juventus bringt jetzt Bier raus

Juventus Turin lässt sportlich momentan vielleicht zu Wünschen übrig, ihre neuste Marketingaktion allerdings, sorgt jetzt für umso mehr Aufsehen: Denn als erster Fußballklub überhaupt bringt Juventus jetzt ein eigenes Bier auf den Markt.

Für den Fußballklub Juventus Turin lief es zumindest sportlich gesehen schon mal besser. Aktuell liegen sie nach einem Abzug von gleich 15 Punkten wegen falschen Bilanzen, nur auf Rang 7 in der Serie A. Aber nicht nur das, auch in der Champions League scheiterten sie bereits in der Gruppenphase.

Ein Fünkchen Hoffnung bleibt aber nach wie vor bestehen. Denn theoretisch kann Juve diese Saison immerhin noch die Europa League gewinnen. Unter einer Voraussetzung: Sie schlagen den SC Freiburg im Achtelfinale.

Wenn es also sportlich nicht rundläuft, dann eben anders:

Denn als erster Fußballklub überhaupt bringt Juventus jetzt sein eigenes Bier auf den Markt. Ab April ist dieses erhältlich. Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gespalten, großteils aber voller Sarkasmus und Ironie.

Einige User spielen dabei auf die Betrugs-Skandale des Klubs aus der Vergangenheit und den jüngsten Punkteabzügen an.